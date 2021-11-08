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【聖誕節】信和旗下7大商場聯乘迪士尼推聖誕活動 市道向好料營業額升兩成

理財智慧 18:52 2021/11/08

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信和集團（00083）旗下7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，連同利東街將與迪士尼合作，於11日（周四）起推出「Disney Winter Celebration」活動，將在商場放置不同人氣迪士尼人物擺設，並有Disney+聖誕LED燈幕及迪士尼公主光影音樂秀。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，信和集團商場今個聖誕一共投放3千萬元作宣傳推廣費用，於商場連串活動及節日氣氛的帶動下，商場11及12月份聖誕黃金檔期的整體人流及營業額可望按年各提升20%。她又提到，整體市道持續向好，各行業都有不俗的表現，當中美妝及護膚商戶預期大幅提升五成，而場內食肆營業額亦預期增長約三成。

【萬科2202】萬科分拆旗下物管萬物雲　野村指步伐較預期快　瑞信指公司「三條紅綫」將由黃級降至綠級 見【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩
 

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