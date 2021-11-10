▲ 【可持續發展】港交所：企業上市前需考慮氣候變化風險

港交所上市科主管陳翊庭出席研討會時介紹港交所最新ESG（環境、社會和企業管治）方針。陳翊庭稱，港交所期望企業在申請上市前已考慮到氣候變化風險，滿足未來監管要求，而港交所正循不同途徑推動市場參與者達到國際披露準則。

她補充，氣候相關披露對不少發行人、投資者都是較新概念，令部分發行人的披露具「漂綠（greenwashing）」風險。因應國際會計準則（IFRS）基金會上周成立國際可持續發展準則理事會（ISSB），並擬制定環球通用準則，港交所表示，將與其他監管機構合作制定藍圖，研究可行的實施方案，並會適時發出新指引。

聯交所刊發ESG指引氣候信息披露 新推ESG中央教育平台，可見【下一頁】

港交所上周宣布加入「格拉斯哥淨零金融聯盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）」，陳翊庭稱，港交所將以身作則，促進自身業務營運和市場朝可持續發展。

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