英國BNPL初創融資8.57億 直指美國市場

電子商務近年受惠於新冠肺炎疫情而興起，不少相關初創公司發展迅速。英國主打「先買後付」（Buy now, pay later，簡稱BNPL）的初創公司Zilch近日宣布，成功融資約1.1億美元，並打算利用資金，加快打入美國市場。

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總部設於英國倫敦的初創公司Zilch周三（10日）宣布，最新一輪融資成功募集1.1億美元（約8.57億港元），並計劃把資金投放入發展美國市場。

Zilch在佛羅里達州邁阿密已設立辦公室，擁有10名員工，現時希望加快發長美國業務，從競爭對手脫穎而出。公司估值亦從8個月前5億美元，大幅上漲至20億美元。

Zilch行政總裁兼創辦人貝拉曼特（Philip Belamant）表示，自3月上一輪融資後，Zilch大幅成長，超越當日規模8倍，收入以每月30至35%速度增長。Zilch稱現時有約120萬用戶，每月增加20萬新用戶，員工數由3月20人增至目前210人，預計未來一年再增聘100人。

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Zilch的經營手法與競爭對手大同小異，但其發行的「先買後付」的信用卡功能與萬事達卡（Mastercard）無異，讓用戶可以更廣泛在不同網站購物時使用，因此吸引更多人使用Zilch的服務。再者，Zilch更願意為消費者提供一定程度現金回贈。

同時，因自家信用卡屬性與萬事達卡類同，商家不需調適銷售點終端系統（POS），縱使Zilch會從平台每筆交易收取小量費用，但不少商家相中長遠收益而願意負擔。

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責任編輯：吳漢培