【騰訊業績】騰訊本土遊戲、廣告飽受監管影響　外圍股價吐升幅　

騰訊 （00700） 業績反映公司飽受監管影響，包括未成年人於本土遊戲的時長和消費顯著減少、部分廣告主行業受監管影響。騰訊又表明，積極投資於重點戰略領域及前沿科技，並作出新的承諾投入共同富裕項目。

自2021年9月1日起，騰訊採取新措施，全面落實中國的未成年人遊戲防沉迷最新規定。9月份，未成年人於內地市場遊戲時長的佔比為0.7%，較去年同期的6.4%顯著下降；佔遊戲流水的佔比為1.1%，亦較去年的4.8%顯著下降。

公司持續通過行業領先的措施，打擊未成年人冒用成年人賬號的問題，例如升級了巡航系統以識別冒用賬號。騰訊亦為《王者榮耀》製作了一系列受歡迎的中國風皮膚，弘揚中國地方藝術及傳統文化。

廣告2022年重新調整基數

上季廣告收入增速也放緩。業績顯示，由於宏觀環境的挑戰，以及某些重點廣告主行業受監管影響，騰訊預期整體行業的廣告價格在未來幾季可能仍然疲弱。但騰訊認為，廣告行業在2022年經過重新調整基數後，會再次受長期驅動因素推動而恢復增長。

業績公布後，騰訊德國股價報51.98歐元，折合約468.96港元，較港收市價低3%。

相關文章：【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期 上季行業適應監管及經濟形勢變化

【TME業績】騰訊音樂季度收入78.1億元人民幣 按年升3%

編輯：區嘉俊