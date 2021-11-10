  • 21°C
香港時間 : 20211110日 (三) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【騰訊業績】騰訊未成年人課金佔比由4.8%降至1.1%　外圍股價回吐升幅

19:11 2021/11/10

分享：

未成年人課金佔比由4.8%降至1.1%

騰訊 （00700） 業績反映公司飽受監管影響，包括未成年人於本土遊戲的時長和消費顯著減少、部分廣告主行業受監管影響。騰訊又表明，積極投資於重點戰略領域及前沿科技，並作出新的承諾投入共同富裕項目。自2021年9月1日起，騰訊採取新措施，全面落實中國的未成年人遊戲防沉迷最新規定。9月份，騰訊未成年人於內地市場遊戲時長的佔比為0.7%，較去年同期的6.4%顯著下降；佔遊戲流水的佔比為1.1%，亦較去年的4.8%顯著下降。

騰訊第3季業績詳見【下一頁】

騰訊持續通過行業領先的措施，打擊未成年人冒用成年人賬號的問題，例如升級了巡航系統以識別冒用賬號。騰訊亦為《王者榮耀》製作了一系列受歡迎的中國風皮膚，弘揚中國地方藝術及傳統文化。

廣告2022年重新調整基數

上季廣告收入增速也放緩。業績顯示，由於宏觀環境的挑戰，以及某些重點廣告主行業受監管影響，騰訊預期整體行業的廣告價格在未來幾季可能仍然疲弱。但騰訊認為，廣告行業在2022年經過重新調整基數後，會再次受長期驅動因素推動而恢復增長。

業績公布後，騰訊德國股價報51.98歐元，折合約468.96港元，較港收市價低3%。

受消息拖累，騰訊大股東Naspers以及其旗下科技投資控股公司Prosus 向下，南非上市的Naspers現跌0.81%，阿姆斯特丹上市的Prosus 跌1.36%。

相關文章：【TME業績】騰訊音樂季度收入78.1億元人民幣　按年升3%

編輯：區嘉俊

港股 新經濟股 騰訊 騰訊控股（00700） 業績公布 共同富裕

下一篇文章

【內房危機】花樣年復牌低開5成收跌37%　未還2021年票據、續磋商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【亞馬遜持股】電動車初創Rivian定價、發行規模遠超目標　市值逾750億美元、超越本田
【亞馬遜持股】電動車初創Rivian定價、發行規模遠超目標　市值逾750億美元、超越本田
【內房危機】花樣年復牌低開5成收跌37%　未還2021年票據、續磋商
【內房危機】花樣年復牌低開5成收跌37%　未還2021年票據、續磋商
【恒大汽車】恒大汽車首款車型恒馳5 LX實車現身　股價飈16%後「U Turn」（圖集）
【恒大汽車】恒大汽車首款車型恒馳5 LX實車現身　股價飈16%後「U Turn」（圖集）
【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息
【高息股攻略】邊隻港股9厘息　兼享Nvidia元宇宙概念？
【高息股攻略】邊隻港股9厘息　兼享Nvidia元宇宙概念？
【NVIDIA元宇宙】盤前再升5%勢創新高　NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙　人工智能虛擬化身技術登場
【NVIDIA元宇宙】盤前再升5%勢創新高　NVIDIA再推AI新工具拓元宇宙　人工智能虛擬化身技術登場
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款