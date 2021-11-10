  • 21°C
香港時間 : 20211110日 (三) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氫能投資】長建投資氫能私募基金HYCAP　李嘉誠父子近年大舉投資氫能

股市 19:03 2021/11/10

分享：

【長實1113】長江基建據報投資了氫氣私募基金HYCAP

由長和 （00001） 主席李澤鉅親自成立的長江基建 （01038） 向外電表示，最新投資氫能私募基金HYCAP，但未有投資金額。年內，李嘉誠、李澤鉅正循不同方式投資氫能相關企業，包括李嘉誠旗下維港投資，於3月初宣布參與3家氫能科技企業融資，包括Syzygy Plasmonics和綠氫企業H2Pro和氫能航空企業ZeroAvia。

HYCAP於9月成立，目標籌集10億英鎊（14億美元），主力促進英國氫氣的生產和供應。

長江基建副董事總經理Andrew Hunter聲明，集團認為氫氣對能源和運輸系統脫碳，具有重要意義。

除最新參投HYCAP，長建已有多項氫能相關投資，包括澳洲投資氫氣生產設施、擬在英國鐵路應用氫能。

氫能被視為新一代燃料發展方向，由於氫氣轉換成能量的過程中，不涉及碳，被視為有潛力協助全球減碳，但目前以低碳方式製造和儲存氫氣技術尚未成熟。高盛預計，到2050年氫氣相關行業規模可達12萬億美元。

相關文章：

【長實1113】長實據報增持飛機租賃合資企業　與李嘉誠私人基金齊分

【李嘉誠增持】李嘉誠、李澤鉅再度增持長實　涉資近1117萬元

【李嘉誠增持】李嘉誠父子上周2400萬元增持長實　打風前夕罕有停手

編輯：曾樂詩

港股 長和（00001） 長江基建集團（01038） 李嘉誠 李澤鉅 私募基金

上一篇文章

【香港寬頻1310】香港寬頻出售JOS星馬業務6成股權　涉資8700萬元

下一篇文章

【美股期貨】通脹數據前夕　道指期貨跌86點　納指期貨跌逾0.4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】通脹數據前夕　道指期貨跌86點　納指期貨跌逾0.4%（不斷更新）
【美股期貨】通脹數據前夕　道指期貨跌86點　納指期貨跌逾0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化
【港股北水+夜期】騰訊德股績後跌穿470元、較港低3%　北水轉吸15億元（不斷更新）
【港股北水+夜期】騰訊德股績後跌穿470元、較港低3%　北水轉吸15億元（不斷更新）
【TSLA】Tesla股價突挫逾10%　馬斯克弟弟搶先一步套現　上周五1237美元高位出貨
【TSLA】Tesla股價突挫逾10%　馬斯克弟弟搶先一步套現　上周五1237美元高位出貨
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款