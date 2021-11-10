【氫能投資】長建投資氫能私募基金HYCAP　李嘉誠父子近年大舉投資氫能

▲ 【長實1113】長江基建據報投資了氫氣私募基金HYCAP

由長和 （00001） 主席李澤鉅親自成立的長江基建 （01038） 向外電表示，最新投資氫能私募基金HYCAP，但未有投資金額。年內，李嘉誠、李澤鉅正循不同方式投資氫能相關企業，包括李嘉誠旗下維港投資，於3月初宣布參與3家氫能科技企業融資，包括Syzygy Plasmonics和綠氫企業H2Pro和氫能航空企業ZeroAvia。

HYCAP於9月成立，目標籌集10億英鎊（14億美元），主力促進英國氫氣的生產和供應。

長江基建副董事總經理Andrew Hunter聲明，集團認為氫氣對能源和運輸系統脫碳，具有重要意義。

除最新參投HYCAP，長建已有多項氫能相關投資，包括澳洲投資氫氣生產設施、擬在英國鐵路應用氫能。

氫能被視為新一代燃料發展方向，由於氫氣轉換成能量的過程中，不涉及碳，被視為有潛力協助全球減碳，但目前以低碳方式製造和儲存氫氣技術尚未成熟。高盛預計，到2050年氫氣相關行業規模可達12萬億美元。

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編輯：曾樂詩