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【科技共融】Google新App「Project Relate」　助語言障礙人士交流 　

科技 10:00 2021/11/11

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當患語言障礙的用家首次打開App時，該程式會要求用家重複讀上幾個詞語，從而建立一個基準，系統就可理解他們說話的發音及語調等。

Google近年積極研發無障礙功能，方便不同用家的需要。近日Google宣布，正研發一個全新應用程式（App）「Project Relate」，並由即日起進行測試。Google稱，盼能透過該程式，幫助有語言障礙的用戶，可以順利使用語音功能指令，同時改善他們在日常中的交流。

【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯

【Android】Android無障礙功能更新　使用者可用面部表情或眼球控制手機

Google Research產品經理Julie Cattiau 9日表示，Project Relate的系統將會採用全新演算法，去理解語言障礙人士的發音，並根據用戶特有的語言模式去進行訓練。

當患語言障礙的用家首次打開App時，該程式會要求用家重複讀上幾個詞語，從而建立一個基準，系統就可理解他們說話的發音及語調等。

其後，Project Relate就可以做到以下3個功能：

1/實時將用戶的語音轉譯成文字，用戶就可將文字內容複製貼上到其他Apps。
2/將用戶的語句轉以電腦語音清晰地重述，易於讓其他人理解。
3/將用家的語句跟Google Assistant連接，直接用語音執行命令，如自拍、關燈等功能。

現時Google正於美國、加拿大等國家及地區尋找測試者試用，預計App將於未來數月正式推出。

【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策　允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片

責任編輯：黃顯晴

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