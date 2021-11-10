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【一樣都是布】跟隨蘋果步伐？　Samsung推出自家擦拭布

科技 18:30 2021/11/10

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蘋果早前推出自家品牌的擦拭布，由於其定價較高，引起市場討論，甚至有人購買一塊來「拆解、分析構造」。至於Samsung最近亦推出自家擦拭布，「大方」贈送予德國消費者，更有一大「特點」比蘋果的「信仰之布」更突出。

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據外媒《Galaxy Club》指出，品牌近日在德國Samsung App向會員公布，將免費贈送 1,000張Samsung 擦拭布。文中也提到，三星會員無需支付任何費用，甚至郵寄費也不用，只要註冊成為會員就能免費得到。.

據悉，品牌所贈送的擦拭布質地相當柔軟，不僅可以清潔任何一款三星手機，還可以清潔其他設備的光滑表面，如電視顯示器等。另外，三星所贈送的擦拭布還比蘋果所出售的擦拭布尺寸更大。蘋果的擦拭布尺寸為16 x 16cm，而三星贈送的擦拭布則為20 x 20cm。

是次贈送活動僅限於德國的三星用戶，目前仍未知其他國家、地區的三星是否舉辦相同活動。

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記者：廖淑瑩

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