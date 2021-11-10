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【McAfee】McAfee確定再次轉售　140億美元賣給大財團

商業 19:00 2021/11/10

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病毒防護公司McAfee宣布，將以超過140億美元（約1100億港元）的金額再次轉售。（法新社圖片）

病毒防護公司McAfee宣布，將以超過140億美元（約1100億港元）的金額再次轉售，這次的出售對象為Advent International組成的財團，預計在2022年上半年完成交易。

【可口可樂】可口可樂為新品牌理念「Real Magic」　推出首個聖誕活動

由Advent International組成的財團包括私募股權公司Permira Advisers LLC、Crosspoint Capital Partners和加拿大養老金計劃投資委員會等機構。外媒推算，McAfee這次的交易正好得益於遙距工作盛行，以及網絡攻擊增加，刺激了防毒軟件和數碼安全軟件的需求。

在過去幾年間，McAfee加強了其網絡安全軟件業務，並通過加價、加入新的合作夥伴計劃和良好的收益率來留住零售客戶。

曾幾度易主　轉售獲更多資金　

McAfee最早由創辦人John McAfee於1987年創立，產品以嚴謹的防毒技術著稱，之後幾度轉售。McAfee先在2011年，由Intel以76.8億美元（約598億港元）收購，從2014年起改為加入Intel的安全事業群繼續運作。不過2017年後，Intel安全事業群從Intel體系分拆，McAfee於是又把名稱改回為McAfee，並讓TPG Capital以42億美元（約327億港元）收購51%股權，其餘49%股權則仍由Intel持有。

至於現在的McAfee，則在今年3月以40億美元（約312億港元）轉賣予私募股權投資機構Symphony Technology Group，之後更與該企在6月收購的FireEye安全業務，再合併成新公司。

外媒普遍認為，McAfee此次再次轉售予私募股權公司Advent International，很大機會是為了填補累積甚多的債務，透過對外轉售以獲得更多資金。

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責任編輯：李智美

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