【有相睇】等唔切新盤慢慢起樓　決定買二手樓即買即住　856萬入市蔚藍灣畔

新盤多數以樓花方式發售，如果買家想盡快換樓、自住，入市能夠即住的二手樓或會是較佳選擇。最近市場買家原想買新盤，一番比較和考慮後仍決定回流二手市場。美聯物業林振聲表示，有外區換樓客斥資856萬元承接蔚藍灣畔兩房戶。

成交單位為蔚藍灣畔7座低層G室，實用面積488方呎，兩房間隔，望園景。代理指，買家日前睇樓將軍澳區新盤，比較後決定回流可即買即用之區內二手樓盤，最終由於蔚藍灣畔位置方便，且毗連大型購物商場，吸引買家承接，成交價856萬元。據悉，單位較原叫價890萬，後調減34萬元，減幅約3.8%，折合實用呎價約17,541元。

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由代理提供的單位相可見，單位內櫳部局企理，而露台望景開揚。資料顯示，原業主於2003年12月以約174萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約682萬元，升值逾3.9倍。

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