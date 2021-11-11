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【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？

理財智慧 09:00 2021/11/11

分享：

本港樓價持續高企，連帶私人住宅租金走勢上升，近日有業主於Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發文，以月租＄9,300出租542平方呎的工業大厦，這價錢包括了差餉及地租，和管理費。據了解，這單位是業主盤，更免除了代理的佣金。

是次出租的工業大厦 ，位於葵涌青山公路303號。廣告中，業主以多項特色作招攬，包括：全新裝修、景觀開揚、獨立洗手間及浴室、平台有露天按摩池，和大厦正門有多條巴士線等等，其中標榜有獨立洗手間和浴室，其實是殘廁。

出租單位的照片：

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【樓市熱話】新居裝修4個月僅起7成貨 師傅缺勤半個月拖延進度 港人需另租屋大失預算   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有人質疑出租工業大厦的合法性，有人見狀戲言這單位是工廈偷雞系列之「改以住宅出租」，更有人期望單位能早日租出去。

 

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責任編輯：陳頌潔

葵涌 管理費 物業 工廈

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