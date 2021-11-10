【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝380呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」

香港現時公屋輪侯人數眾多，據房委會最新數據，現時公屋的平均輪侯時間為約5.8年，而若然在苦苦輪侯下終能排得公屋，在裝修設計上當然要下一番功夫。今次要介紹的單位位於火炭的駿洋邨，其面積為約380呎，屬3-4人單位，而裝修費用為約22萬，全屋走舒適、簡約的格調。

在原則上，單位間隔為長形，有一梗廁及梗廚，但沒有梗房。由於單位屬於新公屋，因此戶主在收樓時只會收到水泥地、白色牆面、瓷磚等，屬於清水樓。而這單位居住了一家三口，當中包括了一對夫婦及一小孩，因此戶主要求需要有兩間房。

在設計的要求上, 戶主要求單位的客廳要夠大，因他們認為廳是一家人相聚時間最多的地方，因此希望能夠有一個足夠的空間與小朋友互動。而在單位風格上，屋主希望傢俬及裝修以簡潔舒服為主，不需要過於花巧。

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在設計特點上，原裝單位本來一開大門就面對著洗手間門，用條子牆加隱藏門修飾後，能在視覺效果上令屋內空間更加和諧、簡潔及乾淨俐落，同時亦可以增加時尚感。

在設計困難上，因為屋主要求要有一個較大的廳，但同時亦需要間出2房，所以如何運用有限空間達到屋主要求是其中一個難題，加上戶主也希望能有足夠的儲物空間作收納用途，然而2間房在劃分床位後餘下的空間並不多。

在裝修設計上，全屋主要用了白、木紋及藍色為主調，以營造出簡潔的感覺，而全屋地板則用了較灰的木紋磚。一入門，設計師打造了一L型白色配木紋色的落地儲物櫃連電腦桌，使全屋的收納空間大增及方便戶主工作。

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在客廳上，兩盞具藝術感但不規則的燈為最突出的地方，另配有一木色的電視矮櫃及射燈，使客廳整體感覺更溫暖。而牆壁及沙發則用了藍色，以增添舒服、活潑的感覺，使客廳顏色不會過於單調。

在房間上，主人房和孩子房並排，成形眼鏡房間隔，使空間實用性大增，而2間房均用了白色趟門，以節省空間。在主人房上，設計師選擇用木紋色的地台床連一組白配本紋色的貼牆到頂衣櫃，用盡每一寸空間；而孩子房則將床身升高，下面做半身衣櫃，樓梯位置亦有隱藏抽屜，床身上方亦有一列白色頂櫃，以增加收納空間。

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在廚房上，設計師造了一白色配米黃色的L型廚櫃，以增加收納空間，而雪櫃則選擇放在入門右邊的位置並有一排白色頂櫃作儲物之用。在廁所上，入內有一白色配米黃色的鏡櫃連手洗台儲物櫃，與廚櫃顏色相互呼應，並造了一企缸，以便進行乾濕分離，同時也節省空間。

費用： 清拆：約8000元 油漆：約35000元 泥水：約40000元 木工：約97000元 水電：約25000元 雜項：約15000元 合共 ：約220000元

圖片由新居屋室內設計有限公司提供

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責任編輯：關海儀