【潛力股精選】孫運喜：惠理（00806）

上一篇文章
財經台今日精選（2021年11月10日）
美股回吐，內地公布工業生產者出廠價格（PPI）超預期，經濟下行壓力持續，恒指繼續放軟，大市不明朗，投資者買咩好？iMoney主編孫運喜分析技術走勢，認為基金公司惠理 （00806） 股息高、走勢轉強，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET講股通》足本版 - 孫運喜：保歷加啟示（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
00：48 - 內銀股跌、科技股升
02：01 - 花樣年 （01777） 跌三成六
02：37 - 中美PPI不理想
04：00 - 解讀港股午後回升原因一：
06：14 - 原因二：騰訊 （00700） 低位反彈
07：43 - 原因三：保歷加啟示 底部見支持
09：15 - 觀眾問股：錦欣生殖 （01951） 上望價位多少？
11：57 - 觀眾問股：森松國際 （02155） 走勢轉好？
15：04 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 現價位可買入？
17：30 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 值得中長綫投資？
19：38 - 觀眾問股：中海外 （00688） 16.8元有貨可加注？
24：15 - 觀眾問股：海底撈 （06862） 21.1元買入可持貨？
27：19 - 港股收市市況速報
29：57 - 股票推介：惠理 （00806）
欄名 : 潛力股精選