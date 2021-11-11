美國父母最鍾意幫小朋友改咩名？ 女孩名字有玄機

美國最大的育兒網站BabyCenter近日公布，2021年頭100個最受美國父母歡迎的新生嬰兒英文名字排行榜，其中Liam及Olivia連續兩年成為最受歡迎男女孩名字。BabyCenter發現，男孩的兒子較為多元化；而女孩的名字趨勢與去年相若。

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BabyCenter指，頭10位最受父母歡迎的女孩名字與去年相若，其中Charlotte由去年的第8位跳升兩位至第6位、而Amelia亦由第5位上升至第3位。至於Olivia地位不變，仍然是美國父母最喜歡改的女嬰名字；第2位則為Emma。

BabyCenter表示，頭10位最受父母歡迎的女嬰名字當中，有8個都是「AH」聲調作結尾，預料這種改名趨勢仍會持續。

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此外，父母為男孩改的名字相對有新鮮感，今年有兩個新英文名打入頭10，包括Levi由第16位上升至第6位、Asher更由第22位，躍升13位至第9位；Mateo及Logan則跌出10位之列。而 Liam地位不受動搖，連續第2年成為最受父母歡迎男孩名字。

BabyCenter稱，根據數十萬名父母，與網站分享嬰兒姓名得出相關排名榜。

頭十位最受美國父母歡迎女嬰名：

1 - Olivia

2 - Emma

3 - Amelia

4 - Ava

5 - Sophia

6 - Charlotte

7 - Isabella

8 - Mia

9 - Luna

10 - Harper

頭十位最受美國父母歡迎男嬰名：

1 - Liam

2 - Noah

3 - Oliver

4 - Elijah

5 - Lucas

6 - Levi

7 - Mason

8 - Asher

9 - James

10 - Ethan

BabyCenter完整排行榜

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責任編輯：郭麗明