【新能源股】A股推風電主題ETF　摩通指可成金風新催化劑　上調其目標價近50%

摩根大通發表研究報告，上調金風科技(02208) H股投資評級由「中性」升至「增持」，目標價升46%，由15.6元上調至22.7元。該行上調內地2021至2025年風電產能預測約20%，因風力發電經濟效益改善，以及有更多政策支持。A股出現專注於風電產業鏈的ETF，該行認為是新正面催化劑。這些ETF專注A股，但摩通料可提振市場氣氛，以及引起對金風H股的興趣。

報告稱，以經常性盈利為估值基礎，金風估值相當於明年預測市盈率18倍，屬吸引，低於太陽能同業的逾30倍，以及全球風力發電機同業的63倍。內地明年風電裝機量料恢復增長，料吸引投資者關注此價值股份。摩通將金風2021至2023年盈測上調介乎6%至21%。

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