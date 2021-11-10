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【新能源股】A股推風電主題ETF　摩通指可成金風新催化劑　上調其目標價近50%

股樓投資 16:34 2021/11/10

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摩根大通發表研究報告，上調金風科技(02208) H股投資評級由「中性」升至「增持」，目標價升46%，由15.6元上調至22.7元。該行上調內地2021至2025年風電產能預測約20%，因風力發電經濟效益改善，以及有更多政策支持。A股出現專注於風電產業鏈的ETF，該行認為是新正面催化劑。這些ETF專注A股，但摩通料可提振市場氣氛，以及引起對金風H股的興趣。

報告稱，以經常性盈利為估值基礎，金風估值相當於明年預測市盈率18倍，屬吸引，低於太陽能同業的逾30倍，以及全球風力發電機同業的63倍。內地明年風電裝機量料恢復增長，料吸引投資者關注此價值股份。摩通將金風2021至2023年盈測上調介乎6%至21%。

 

【大行點睇】摩通不擔心滙豐近期股價下跌　重申為該行大中華區銀行股首選

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同場加映  【溫股知新】以攻為守 佈局元宇宙

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

金風科技（02208） A股
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