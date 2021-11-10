【大行點睇】摩通不擔心滙豐近期股價下跌　重申為該行大中華區銀行股首選

摩通發表報告指，滙控(00005)股價自上周英倫銀行公布不加息後累計調整3%，該行仍視之為大中華區銀行股首選，由於該行料英倫銀行於12月將加息，預計至明年底將加息共65點子。英國業務收入於滙控佔比達32%，渣打(02888)則僅佔6%，料英國每加息25點子將推動滙控稅前盈利3%。

報告並指，滙控於本港財富管理業務領先，相信中港通關後將較同業受惠更多，本港經濟前景未如明朗亦將令滙控表現跑贏本地銀行，加上其回購計劃可支持其估值。

大行對滙豐評級及目標價：

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