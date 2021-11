【新冠疫苗】法國谷長者打針 入部分場所要打第3針

法國繼重推口罩令後,政府再次收緊防疫措施。法國總統馬克龍宣布由下月中起,年滿65歲人士需接種第3針新冠疫苗,才可進入博物館等特定公眾場所。

法國周二(9日)宣布新增超過1.2萬宗確診,創9月初以來的單日最高確診水平。馬克龍(Emmanuel Macron)發表電視演説時表示,感染率按周升幅達到40%,強調法國疫情尚未結束。

法國8月起實施健康通行證計劃,要求民眾出示接種疫苗證明、新冠檢測陰性結果或康復證明,才可乘坐火車和飛機等公共交通工具,以及進入博物館、戲院、餐廳等公共場所。

當局9月展開第3針接種計劃,准許完成接種疫苗滿6個月的年滿65歲長者、醫護及患有嚴重疾病的高危群體接種第3針。

馬克龍向年滿65歲長者表示:

你由12月15日起,需要提供接種第3針證明來延長健康通行證的有效期。

(From 15 December, you will need to provide proof of a booster jab to extend the validity of your health pass.)