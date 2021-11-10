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【新冠疫苗】法國谷長者打針 入部分場所要打第3針

環球社會熱點 17:37 2021/11/10

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法國繼重推口罩令後，政府再次收緊防疫措施。法國總統馬克龍宣布由下月中起，年滿65歲人士需接種第3針新冠疫苗，才可進入博物館等特定公眾場所。

【Moderna疫苗】向歐盟申請授權 為6至11歲兒童使用 【下一頁】

美青少年今年未打得Moderna疫苗 評估心肌炎風險  【下一頁】

法國周二（9日）宣布新增超過1.2萬宗確診，創9月初以來的單日最高確診水平。馬克龍（Emmanuel Macron）發表電視演説時表示，感染率按周升幅達到40%，強調法國疫情尚未結束。

法國8月起實施健康通行證計劃，要求民眾出示接種疫苗證明、新冠檢測陰性結果或康復證明，才可乘坐火車和飛機等公共交通工具，以及進入博物館、戲院、餐廳等公共場所。

當局9月展開第3針接種計劃，准許完成接種疫苗滿6個月的年滿65歲長者、醫護及患有嚴重疾病的高危群體接種第3針。

【新冠疫苗】英國強制NHS前線員工打針 數萬人或離職 【下一頁】

馬克龍向年滿65歲長者表示：

你由12月15日起，需要提供接種第3針證明來延長健康通行證的有效期。

（From 15 December, you will need to provide proof of a booster jab to extend the validity of your health pass.）

他指所有研究數據都顯示，人們接種疫苗6個月後免疫力會下降，而患上新冠重症的風險也會增加，而額外接種第3針是解決免疫力下降的方法。

馬克龍同時表示，目前超過8成的深切治療部新冠患者年齡都超過50歲。他宣布下月會擴大第3針接種範圍，50歲至64歲的民眾都可接種。

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責任編輯：鄭錦玲

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