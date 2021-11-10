【網民熱話】 大角咀配套完善 康城獲年輕人青睞 大角咀 VS 康城誰勝誰負？

不知道大家喜歡居住在香港的那一區呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己認為大角咀的配套十分完善，交通也方便，而且鄰近有不少價格相宜的樓盤，但不明白現在香港的年輕人為甚麼寧願住康城也不願住大角咀。

樓主指，在居住上，大角咀有不少價格較相宜的半新樓盤，而呎價也只是約2萬，鄰近的公屋也不多；在配套上，其有市政街市，又有大型商場，更有不少特色的食店，配套十分完善；在交通上，大角咀離旺角近，方便購物，而區內的交通工具也能去均全港九新界，因此他認為大角咀也能比得上康城。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「大角咀真的不錯，又不算太舊。」，「大角咀近旺角，購物選擇多，物價也較平，只是近年多了很多重建。」，也有人指，「大角咀是重建區，樓價升不起。」。

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另有網民指，「大角咀的新樓供應怎樣也不及康城多，康城還有3期仍未起。」

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責任編輯：關海儀