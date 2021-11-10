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【理財智慧】存保會研究指出港人每月儲蓄中位數為5,000元 學識365儲蓄大法 一年儲66,795元

理財智慧 18:05 2021/11/10

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香港存款保障委員會在周三 (10日)發佈了「香港人儲蓄『安全感』指標調查」，是次研究由存保會委托香港民意研究所進行，在9月期間訪問了1006名18歲以上的港人。調查結果顥示，受到疫情和經濟不景氣的影響下，香港人的儲蓄能力進一步下降，也較難訂立儲蓄的目標，多項的數據也創下自2018年調查開始以來的最低。

【理財智慧】咩叫定期壽險？做按揭最好都買一份【下一頁

研究發現只有62%的受訪者有儲蓄的習慣，較去年下跌了5%；港人每月平均儲蓄金額為6,600元，也是四年來最少，較去年的7,000元下跌了6%，但每月儲蓄的中位數維持於5,000元。調查也發現，儲蓄帶來的安全感只有53.2分，略低於去年的54.8分。同時，受訪者認為有49萬元的儲蓄便會獲得足夠的安全感，與去年的50萬相若。

在儲蓄方式方面，銀行存款仍是受訪者首選的儲蓄方法，包括定期存款和活期存款，約佔72%。其次是投資與購買儲蓄保險等。至於受訪人不願意儲蓄的主要原是「沒有收入」、「收入太少」和」「入不敷支」。

365儲錢法

在此欄目中，已經多次分享了不同的儲蓄方法，但都是以每月的部分收入佔比用作投資或儲蓄。但今次介紹的「365儲錢法」是一項「日增儲錢法」的儲蓄，單純以循序漸進但沒有資產增值的方式進行儲錢。如果讀者成功實行的話，一年的儲蓄可以達到66,795元，每年的總額已經超過上面提及的每月儲蓄中位數5,000元。

【投資心理學】美國收水反而繼續升? 原來跟投資者過度自信有關【下一頁

「365儲錢法」是非常簡單的「習慣儲蓄法」，主要是幫助投資者養成一個儲蓄的習慣。投資者在第一日儲1元、第二日儲2元、在如此類推的情況下，直到第365日儲365元，便會完成一整年的儲蓄計劃。「365儲錢法」起源於台灣，, 一開始以台幣作為結算單位，一年折合可以儲起約為2,500港元，對於台灣的一般打工仔算是一個不算太吃力的的儲蓄方法。但如果以港元為單位的話，絕對是一個「先甜後苦」的過程，特別是最後每月要儲超過一萬元，相信對於部分「打工仔」都是不容易的。

具彈性的365儲錢法

有鑑於此，後來有人建議「365儲錢法」的變奏版，以提高儲蓄的彈性。雖然仍然是以每日儲蓄1-365元為目標，但不需要每日遞增，可以根據每月的實際收入作調整。例如在收入較充裕的情況下，先完成高額的儲蓄，反之亦然。如果要實行的話，可以利用excel製作一個1-365格的文件檔，在當日的儲蓄金額旁邊填上日期，除了可以確保儲蓄不會重覆外，也可以因應實際情況作調整。儲蓄從來都是一個習慣，是一個積少成多的過程，只要養成良好的習慣，便可以達到理想的儲蓄目標。

 

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記者：陳佳恩

經濟 儲蓄 香港存款保障委員會

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