【樓市熱話】新居裝修4個月僅起7成貨 師傅缺勤半個月拖延進度 港人需另租屋大失預算

不知道大家在裝修自己單位時，有沒有遇上過不負責任的裝修師傅呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己新買單位的裝修一直遲遲未能起貨，而至今經已拖至第5個月，但裝修進度卻只完成了基本的清拆工序，其他工序基本上只是做了一半，使樓主大失預算，需要花更多錢來租屋和倉，他因而感到十分煩惱。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【買樓理財】上年11月人人買科技股 當時反而買將軍澳車位 現套現賺逾一成去買樓 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「以裝修來說，訂傢俱所花的時間是最久的，其他所需的時間不長。」，「可不可以在合約加上延期交貨罰則？」，也有人指，「出面10間有9間裝修公司也是開空頭支票的。」。

另有網民指，「小業主裝修連合約也是裝修公司給的，其內容多數對公司有利，所以盡管出了甚麼事也難以追究責任。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀