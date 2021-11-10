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【樓市熱話】地產經紀隱瞞兇宅事實 港人揭發後要求退租 卻仍被扣一個月按金

理財智慧 18:15 2021/11/10

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大家在租樓或買樓時，一定要了解清楚單位是否兇宅，不然分分鐘得不償失。近日有網民於網上討論區發文指，自己在租樓時地產經紀並沒有透露單位是兇宅，後來他卻在鄰居口中才得知，雖然業主同意退租，但卻要扣一個月的按金，樓主於是向網民詢問這是否合理。

樓主經歷：

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【買樓理財】港島情意結 3年前買北角納米樓 現「舉白旗」帳蝕70萬下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「 若你在當時有問過是否兇宅，但地產經紀否認，你可以告他。」，「 即使不問地產經紀也應該自動說。」，也有人指，「賠償給業主是合理的，但應該是由地產經紀賠。」。

另有網民指，「 多年前有一間大的地產公司因急於賣盤而沒有跟賣家說是兇宅，結果地產經紀和其公司要各賠一半。」。

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責任編輯：關海儀

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