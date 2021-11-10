【買樓理財】日出康城好好住？　MALIBU一房望內園景　首破800萬

將軍澳近期有新盤推出，帶旺整區樓市，而區內二手成交價亦屢創新高。中原地產伍錦基說，日出康城MALIBU 3B座高層E室，實用面積368平方呎，一房間隔，向南，望內園景，於今年6月開始放盤，當時叫價860萬元，終以800萬元易手，實用呎價約21,739元，創屋苑一房內園景單位造價新高。翻查成交紀錄，對上同類成交為3座中層E室，間隔、面積一樣，上月以788萬元易手，實呎21,413元。

資料顯示，原業主於2018年以575.5萬元購入上址，持貨3年，現帳面賺224.5萬元，物業期內升值39%。伍錦基說，屋苑本月暫錄2宗二手成交，實用平均呎價約18,651元。

此外，將軍澳THE PARKSIDE相隔兩個月後，再錄新高成交，其中1A座高層D室，實用面積541平方呎，兩房間隔，望內園景。原叫價1,150萬元，終減價60萬元，以1,090萬元易手，創屋苑同類新高，實用呎價約20,148元。資料顯示，原業主於2014年11月以656.7萬元購入單位，持貨約7年，現帳面賺約433.3萬元，物業期內升值約66%。

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