【聖誕好去處】海港城聖誕佈置重回往日規模 誠邀市民參與11月18日亮燈活動

聖誕快將到臨，海港城的聖誕佈置作為每年聖誕必到的節日景點，今年亦不例外，今年海港城海運大廈露天廣場的大型聖誕裝置將回復以往規模，並首度邀請市民現場參與11月18日（星期四）的亮燈活動，活動屆時將現場直播。

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今年的聖誕裝置以「Christmas Terminal」為主題，海運大廈露天廣場將化身成為「聖誕曲奇客運站」，準備迎接每一位展開聖誕之旅的顧客。是次活動回復了以往的規模，聖誕裝置將會一直延伸至近天星碼頭，並會靠向海邊以預留出入通道，因應疫情，佈置會以欣賞和拍照為主，以減少人與人觸碰的機會，同時加入了手機程式有獎遊戲，大會更於指定時間安排專業攝影師，增加互動元素，提升活動體驗。同時，海港城亦會跟從防疫指引，定時消毒，以保持清潔衛生。

海港城亦延續了每年與香港血癌基金於聖誕期間合辦籌款活動的傳統，支持血癌病患者，今年海港城繼續以不同方式籌款，包括與Klook合作，於現場設置慈善攝影區，為了方便控制人流，有興趣的市民須於網上預約登記。



11月18日舉辦的聖誕亮燈活動，同時亦為第20年的慈善籌款活動揭開序幕，除了邀請市民現場參與之外，活動更會同步於海港城官方社交平台直播，讓全港市民線上線下一同參與。由11月12日起，市民可於Klook報名登記，每組參與市民(最多4人) 只要捐款$250元，便可與家人及朋友 一同出席亮燈活動，名額80組，先到先得，海港城的Facebook專頁將於11月12日公布報名詳情。



除了戶外聖誕裝置外，屆時商場內的不同區域都有聖誕佈置及舉辦各式各樣的節日活動，有興趣的市民可以持續留意海港城方面稍後公佈的內容。

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責任編輯：鄭日棱