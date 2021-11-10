【智能手機】網友票選「最好看」Android 品牌　Sony市佔率不高卻受青睞

你認為現時設計最好看的手機品牌是哪一間？外媒《AndroidAuthority》日前邀請網友選出「最好看」的Android手機品牌，結果三星憑著兩大賣點奪冠，而市佔率較低的Sony也入三甲。

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是次調查有超過1萬名網友參與，三星以30.6%取得第一名，大部分網友指其產品外觀及顏色較為突出，如曲面屏幕設計、顯眼的主鏡頭，以及摺疊機 Galaxy Z Flip 3。至於第二位則是Google（28.3%），最新的Pixel 6在設計上獲得網友青睞。

即使Sony目前的市佔率不高，卻在投票中獲得第三名，有10.7%的支持率，網友指出，Sony有理想的窄邊框、沒有瀏海等設計，令產品外觀十分好看。至於後續排名依次為 OnePlus（7.2%）、小米（5.9%）、華為（5.8%）、華碩（2.9%）、Oppo（2.4%）、Vivo（1.47%）、Nokia（1.41%）。

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記者：廖淑瑩