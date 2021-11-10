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【周末好去處】「Pinkoi Design Fest 2021香港站」再度登場　匯聚文創品牌及台灣美食（多圖）

商業 18:16 2021/11/10

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Pinkoi宣布再次於香港舉辦大型實體活動，以「10 Times Better Me」為主題，設立多個室內及室外的不同活動。（Pinkoi 提供圖片）

Pinkoi宣布再次於香港舉辦大型實體活動，以「10 Times Better Me」為主題，設立多個室內及室外的不同活動，包括：特色展覽、主題館、設計巿集及工作坊等。入場更送Pinkoi 10週年特別版帆布袋、望月曲奇及IKEA美食換領券等禮物包。

【可口可樂】可口可樂為新品牌理念「Real Magic」　推出首個聖誕活動

Pinkoi Design Fest 2021香港站將在11月19至21日，於九龍灣建造業零碳天地再度登場，活動包括Cashless設計市集；與國際級香港新媒體藝術團隊XCEPT攜手打造的《海濤浴 / Kaitouyoku by XCEPT》治療系展覽；還有日本人氣插畫家Noritake聯手推出多款有香港、台北、東京元素的商品。

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全港首個無現金交易設計市集

「Pinkoi Design Fest 2021香港站」為Pinkoi會員限定活動，凡於11月18日前在Pinkoi官網購票，即享「早鳥優惠」（早鳥票價HK$25 / 現場票HK$30）。新會員購票，訂單即減HK$10。

活動當日到入口驗票處展示Pinkoi APP中的訂單編碼換領並戴上活動手帶，便可入場。市民物色心水產品後，即可以Pinkoi Pay付款，全程無現金交易，使用Pinkoi Pay 於場內首筆消費滿HK$50，即減HK$10。

香港首個「先享後付」平台Atom同步推出Atome新客戶優惠，於活動期間成為新 Atome 應用程式用戶，首筆訂單滿HK$150，即可立減HK$50及獲贈HK$20優惠券於下筆交易時使用，更可輕鬆免息3期付款。

Pinkoi x Hello Kitty Zone聯乘新品　全球首次現場曝光

另外，剛於11月初才推出的Pinkoi x Hello Kitty 聯乘系列亦會首次曝光；Pinkoi更邀得汽車品牌MINI㩦手推出兩架Pinkoi x MINI特別版汽車；miffy主題快閃店亦會回歸，推售多款新品，同場更設有台灣美食站。

「Pinkoi Design Fest 2021香港站」詳情

日期： 2021年11月19至21日（星期五至日）
時間： 上午11時至下午6時（每日最後進場時間為下午5時30分；
《海濤浴/Kaitouyoku by XCEPT》展覽開放時間為2pm-6pm）
地點： 九龍灣建造業零碳天地（MegaBox 商場前方）
活動詳情： https://pinkoi.life/1gMtViylGib
工作坊詳情： https://hk.pinkoi.com/xcept
門票：

HK$30（現場購票）
HK$25（早鳥優惠至11月18日）
新會員購票，訂單即減HK$10

購票連結：https://hk.pinkoi.com/product/V296VquT
付款教學： Pinkoi Pay: https://blog.pinkoi.com/hk/news/pinkoi-pay
備註：
  1. 活動只限Pinkoi 會員進場。所有入場人士均需向工作人員展示Pinkoi APP 的會員登入頁，換領並戴上活動手帶。
  2. 購買門票時請先選定預計入場日期，如持票人士最終決定於活動期內其他日子入場，仍可憑原有門票進場，而無需修改訂單或申請退款。
  3. 為配合防疫措施，若入場人數達人數上限，Pinkoi 有機會暫停發售現場票，惟早鳥票人士可如常進場。
  4. 12 歲以下小童由一位成人陪同下、65歲或以上的長者及殘疾人士可免票入場。
  5. 如離開活動場地，必須憑手帶重新排隊，方可於當天再次入場。

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責任編輯：李智美

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