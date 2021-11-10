【兩電加價】兩電加價　花旗較看好港燈　主因料股息率較中電高

中電(00002) 和港燈(02638)昨日分別公布明年電費加5.8%和7%。花旗發表報告，兩電燃料費全數轉嫁予用戶，當中看好港燈多於中電，港燈明年預測股息率4.4%，高過中電的4.2%，另外中電在內地和台灣業務因燃料費上升致回報受壓，在澳洲業務也具挑戰性。花旗對兩電維持「買入」評級，中電目標價85元，港燈目標價8.8元。

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