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【樓市熱話】大埔700呎村屋 裝修懷舊復古味濃 月租開價2萬被譏離地

理財智慧 20:23 2021/11/10

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在香港，不少人喜歡住村屋，貪其夠大及呎價/租金較平，不過近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租大埔700呎村屋，月租竟開2萬元，而且裝修更相當懷舊，結果惹來網上熱議。

業主在帖內形容，「大圍新村中層單位700呎，租金20,000元，業主盤＋免佣金，方向四面單邊，環境请幽，鄰近培橋中學，已裝修，求好客」。

2萬月租村屋圖片：

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據業主提供的相片來看，該村屋出租單位裝修頗簡單，而地磚的圖案相當具有懷舊風格，未見有任何傢具，大廳有裝備冷氣，至於廚房備有爐頭及抽油煙機。

此帖文引來網民熱烈回應，大部份均認為租金太貴、太離地，「兩萬？我求其在中原都搵到住呢啲（大型屋苑租盤），都唔使住呢啲所謂裝修完的爛鬼村屋」、「$20000會住返沙田市中心囉」、「好想知價值2萬既優點係邊？」、「見到個地磚都想掉頭走」、「唔知市價，夾下價先出post...露台又殘又舊，我住咗村屋好耐，呢個單位12000至13000元。」

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記者：李兆明

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