【樓市熱話】大圍700呎村屋 裝修懷舊復古味濃 月租開價2萬被譏離地

在香港，不少人喜歡住村屋，貪其夠大及呎價/租金較平，不過近日有業主在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租大圍700呎村屋，月租竟開2萬元，而且裝修更相當懷舊，結果惹來網上熱議。

業主在帖內形容，「大圍新村中層單位700呎，租金20,000元，業主盤＋免佣金，方向四面單邊，環境请幽，鄰近培橋中學，已裝修，求好客」。

2萬月租村屋圖片：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

據業主提供的相片來看，該村屋出租單位裝修頗簡單，而地磚的圖案相當具有懷舊風格，未見有任何傢具，大廳有裝備冷氣，至於廚房備有爐頭及抽油煙機。

此帖文引來網民熱烈回應，大部份均認為租金太貴、太離地，「兩萬？我求其在中原都搵到住呢啲（大型屋苑租盤），都唔使住呢啲所謂裝修完的爛鬼村屋」、「$20000會住返沙田市中心囉」、「好想知價值2萬既優點係邊？」、「見到個地磚都想掉頭走」、「唔知市價，夾下價先出post...露台又殘又舊，我住咗村屋好耐，呢個單位12000至13000元。」

相關文章：

【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？

【樓市熱話】屯門2萬呎獨立屋 賣點近國際學校 月租開價88萬惹熱議

【樓市熱話】月租酒店被安排住海景房 包水電煤上網 疫情下抵過租樓？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明