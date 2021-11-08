【雙十一】創辦人愛貓而創業 精心設計寵物智能用品 天貓助拓展全球業務

霍曼（HomeRun）是內地寵物智能用品代表品牌之一，創立於2015年，企業匯聚一批有多年醫療行業和研發背景的優秀人才。企業希望通過智能產品，讓養寵物變得簡單。由於創辦人劉坤從研究生時期已經很愛寵物，於是構思養寵物時的各種實際需要，例如在外出旅遊或出差時，如何通過智能用品來照顧寵物。現時企業已獲23項國家核心專利和1項發明專利，並獲得國家高新技術企業榮譽資質。

產品貼心設計成取勝之道

霍曼分別在2017年及2019年進駐淘寶及天貓，目前的產品包括智能餵食器、智能飲水機、貓砂盆、烘乾箱及智能玩具，如何透過設計在芸芸品牌中取勝？養了五隻貓、一隻狗的創辦人劉坤表示：「企業的初心是用心做好產品，目前市場上很多寵物用品停留在上一代的階段，在功能及外型等方面，都已經不足以滿足新世代的需求。」

他表示，企業需要從產品的功能及操作體驗等細節入手，提升產品的質素，滿足消費者的真正需要，而非走低價的路線。舉例在設計烘乾箱時，霍曼考慮到如何能夠讓寵物的整個身體都烘乾，同時聲音設計到像空氣淨化器一樣寧靜，不令貓咪受驚，亦考慮到貓咪不需要每天洗澡，便設計成多功能烘乾機，可以出冷暖風，變成貓咪冬暖夏涼的貓窩，也備有消毒殺菌功能。

天貓為發展境外市場定下基礎

企業在內地主要通過電商旗艦店及經銷商出售品牌產品，天貓是霍曼最主要的銷售平台，佔整體生意逾五成。今年是該品牌第四年參與天貓雙11全球狂歡季，劉坤表示，通過此類大型的促銷活動來增加銷量，同時藉此機會發售新品，務求觸及更多消費者，擴大品牌知名度，雙11期間，霍曼以全年最優惠價格及贈品回饋客戶。近年霍曼的銷售額按年增長了五倍，其中單計天貓，按年增長達十倍之多。

值得一提的是，霍曼的產品深受境外消費者歡迎，境外最大的市場為美國、日本及歐洲。目前增長最快的台灣地區市場。現時境外銷售佔總銷售約四成，劉坤指：「企業亦有意投資海外市場，不排除未來境外銷售比例會超過境內。」而身處大灣區，對於拓展境內外市場有著很大的幫助，例如東莞為世界製造中心之一，為品牌在供應鏈上帶來幫助，而深圳的創新氛圍，也有助開發更多有創意及優秀的產品，對跨境銷售的一大優勢。他又表示，有意在未來進一步拓展香港市場，並對入駐天貓香港感興趣。

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責任編輯：龍紀瑩

