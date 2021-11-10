【手提電腦】微軟瞄準教育市場 　推Surface Laptop SE最平$2,000有找

▲ Surface Laptop SE採用塑膠機身，具備11.6吋的1,366 x 768 TFT LCD屏幕，內置雙核心Intel Celeron N4020 / N4120處理器，配置8GB記憶體和128GB儲存空間，續航時間則高達16小時，可滿足一般教育使用需要。

微軟近來致力拓展平價電腦市場，盼Surface Laptop能取代Chromebook平價手提電腦的地位。微軟在今（10日）宣布，瞄準教育市場，推出歷來售價最低的Surface電腦Surface Laptop SE，並搭載精簡版系統Windows 11 SE，售價為249美元（約1,940港元），預計將於2022年初正式推出。

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Surface Laptop SE採用塑膠機身，具備11.6吋的1,366 x 768 TFT LCD屏幕，內置雙核心Intel Celeron N4020 / N4120處理器，配置8GB記憶體和128GB儲存空間，續航時間則高達16小時，可滿足一般教育使用需要。

為了配合教育市場的需要，微軟更推出了Windows 11 SE精簡版系統，刪除了能安裝軟件的Microsoft Store。若須安裝軟件，則必須由校方IT人員來完成。值得一提的是，Windows 11 SE精簡版系統未來還將出現在Dell、HP、Acer和華碩的產品上。

同時，考慮到學生在家未必有穩定的網路連線，Windows 11 SE內置了授權微軟365生產力軟件，用家可直接在軟件中儲存資料，離線時也能瀏覽文件。當重新連上網路時，文件就會自動同步更新。

另外，Surface Laptop SE的電腦底部使用標準款螺絲，若有故障，學校可以自行更換電池、主機板等，節省送回原廠修復時間。

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責任編輯：黃顯晴