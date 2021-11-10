【阿提米絲計畫】NASA重返月球目標時間推遲一年

據路透報道，美國國家航空暨太空總署（NASA）局長周二表示，NASA將延後送宇航員重返月球的目標日期，最早要到2025年，比前總統特朗普任內宣稱的目標至少遲一年。

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阿提米絲（Artemis）是一項國際合作太空探索計劃，目標是重返月球並建立長期科研點，並且最終登陸火星。特朗普政府曾預設2024年時，將人類送回月球表面。

藍色起源起訴NASA失敗 未能推翻SpaceX 29億美元登月合同 【見下頁】

NASA局長尼爾遜（Bill Nelson）提到因由SpaceX建造阿提米絲登月器合同，與藍色起源的法律爭論延宕，是目標日期延後的主因之一，他更表示：「我們在訴訟中損失了近七個月的時間」。此外，國會批准的資金太少、疫情等都是影響返回月球目標時間的因素之一。

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