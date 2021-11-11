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【理財熱話】乘客將10元紙鈔撕一半付費 專線小巴一星期中招3次 斥責行為無聊及過份

理財智慧 09:00 2021/11/11

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自八達通普及化後，很少乘客以現金繳付綠色專線小巴的車費，近日有西貢1,2號專線小巴有限公司於社交平台發文，指有乘客以「混水摸魚」的方式繳付車資，將2張各撕一半的＄10紙鈔放進錢箱，刻意當作＄20使用，藉機少付車資，情況令人怒不可遏。

從小巴公司上載的照片可見，有3張撕開一半的＄10紙幣，仔细一看，紙幣上很明顯留下摺疊的痕跡，懷疑有人刻意把半張鈔票摺到最小，隱藏被撕掉的破口，在投錢時，企圖瞞天過海。根據公司透露，上星期已發現3宗類似的情況出現，斥責該行為無聊及過份。

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【延伸閱讀】警務處請靶場一級工人 月薪1.4萬至1.7萬 負責保養靶場設施和保管靶場設備  【下一頁

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此貼文一出後，引來網民熱議，有人形容這行為是害群之馬，不應該欺騙車資，更有人提議司機應在車內安裝監控鏡頭，報警時一併交上影片幫助警方捉拿歸案。

針對以上的提議，小巴負責人表示，即使翻看閉路電視紀錄，可能看不清楚，未能找出行騙者，只能叫同事多加留意，並慨嘆道：「是否要求司機檢查清楚才可以放入錢箱呢？」

 

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責任編輯：陳頌潔

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