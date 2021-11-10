【汽車股】中汽協：10月新能源汽車銷量創新高　第4季芯片供應回升、電力成新阻力

▲ 【汽車股】中汽協﹕10月新能源汽車銷量創新高 預料全年汽車產銷量將低於預期

中汽協公布中國10月汽車銷量數據。內地上月汽車銷量233.3萬輛，按月增12.8%，按年下降9.4%；新能源汽車銷量再創新高，達38.3萬輛，按月增7.2%，按年增134.9%。首10個月汽車銷量累計增6.4%至2097萬輛，新能源汽車累計銷量254.2萬輛，升176.6%。

出口方面，10月汽車出口為23.1萬輛，按月增33.8%，按年增1.1倍，新能源汽車出口增長達43.3%。

以首10個月銷量計，內地最熱銷汽車品牌依次為上汽、長安、吉利汽車 （00175） ，增長率分別為25.2%、34.7%和2%。

中汽協表示，10月中國宏觀經濟總體穩定，但國內外環境依然複雜嚴峻，汽車行業克服電力供應緊張、原材料價格高位運行等諸多不利因素影響，以及汽車芯片供應形勢稍好於三季度，汽車產銷繼續呈現恢復態勢，總體形勢有好轉跡象。

展望第四季度銷情，中汽協表示，汽車消費需求仍然穩定，但是供應具不確定性，四季度芯片供貨逐步緩解將推動月產銷按月保持增長，但總體供應形勢仍供不應求，各地有序用電、內地零散疫情增加汽車產業潛在的產業鏈斷供風險，電費上漲、原材料價格持續高位加大企業成本壓力，預料全年汽車產銷量將比去年略有增長，但低於預期。

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編輯：曾樂詩