  • 22°C
香港時間 : 20211110日 (三) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車股】中汽協：10月新能源汽車銷量創新高　第4季芯片供應回升、電力成新阻力

股市 17:25 2021/11/10

分享：

【汽車股】中汽協﹕10月新能源汽車銷量創新高 預料全年汽車產銷量將低於預期

中汽協公布中國10月汽車銷量數據。內地上月汽車銷量233.3萬輛，按月增12.8%，按年下降9.4%；新能源汽車銷量再創新高，達38.3萬輛，按月增7.2%，按年增134.9%。首10個月汽車銷量累計增6.4%至2097萬輛，新能源汽車累計銷量254.2萬輛，升176.6%。

出口方面，10月汽車出口為23.1萬輛，按月增33.8%，按年增1.1倍，新能源汽車出口增長達43.3%。

以首10個月銷量計，內地最熱銷汽車品牌依次為上汽、長安、吉利汽車 （00175） ，增長率分別為25.2%、34.7%和2%。

中汽協表示，10月中國宏觀經濟總體穩定，但國內外環境依然複雜嚴峻，汽車行業克服電力供應緊張、原材料價格高位運行等諸多不利因素影響，以及汽車芯片供應形勢稍好於三季度，汽車產銷繼續呈現恢復態勢，總體形勢有好轉跡象。

展望第四季度銷情，中汽協表示，汽車消費需求仍然穩定，但是供應具不確定性，四季度芯片供貨逐步緩解將推動月產銷按月保持增長，但總體供應形勢仍供不應求，各地有序用電、內地零散疫情增加汽車產業潛在的產業鏈斷供風險，電費上漲、原材料價格持續高位加大企業成本壓力，預料全年汽車產銷量將比去年略有增長，但低於預期。

相關文章：

【汽車股】中汽協料全年汽車銷量達2700萬輛增6.7%　汽車股表現造好

【汽車股】中汽協﹕5月汽車銷量按年跌3.1%　芯片短缺為最大問題

【汽車股】中汽協﹕2月新能源汽車銷量按年升5.8倍 

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備【按此】 

編輯：曾樂詩

港股 汽車 中國汽車工業協會 新能源汽車銷量

上一篇文章

【美股焦點】Coinbase上季收入、用戶、交易量按季齊跌　股價急插逾一成

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌70點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」
【內房危機】內地官媒：高盛正在買入內房債　「外資正看準時間抄底」
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【內房危機】佳兆業承認：現金流非常緊張　徹底喪失投資能力
【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易
【bitcoin】花旗前CEO：3年內所有大型金融機構很快會考慮用加密貨幣交易
【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘
【加電費】中電港燈2022年加電費5.8%和7%　兩電股價微升、周息率同逾4厘
【美股期貨】道指期貨跌70點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌70點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR軟　夜期跌89點（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款