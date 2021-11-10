維珍銀河太空機票盛惠351萬 不足3個月賣百張

英國富豪布蘭森旗下太空公司維珍銀河於8月重新開售太空旅行機票，至今已售出約100張，機票，商業太空旅行最快於明年第4季展開。維珍銀河目前每張機票價錢為45萬美元（約351萬港元），客戶需先支付15萬美元（117萬港元）訂金。

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維珍銀河（Virgin Galactic）周一（8日）發布第3季業績，顯示企業在8月重新銷售太空旅行機票後，以每張45萬美元（約351萬港元）價格售出約100張，包括Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）亦是買家之一。

值得注意的是，目前維珍銀河機票的價格，遠高於2005年至2014年所售出的600張機票的20萬至25萬美元（約156萬港元至195萬港元）價錢。據悉，新買家需要先支付15萬（117萬港元）訂金，當中2.5萬美元不可退還。

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維珍銀河行政總裁Michael Colglazier指，創辦人布蘭森（Richard Branson）於7月完成太空之旅後，對太空旅行需求大增，多達逾6萬人曾聯絡公司表達興趣，不少民眾預先支付1,000美元（約7,800美元）訂金預留購買機票資格，並趁重新開售機票時成功購買。

Colglazier指，商業太空旅行最快於明年第3季展開。

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責任編輯：郭麗明