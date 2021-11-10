美國賭場迎史上最好業績季度 首3季收益超2020全年

美國公布博彩業數據，全美賭場在今年第3季度收益創新高，成當地博彩業史上收益最好季度。美國傳媒報道指，美國賭場收入已超越其2020全年水平。線上和體育博彩收入持續增長，今年有望成美國博彩業史上最佳業績的一年。

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美國博彩業協會（American Gaming Association，簡稱AGA）周二（9日）公布數據，當地賭場在今年第3季度收益達140億美元（約1,092億港元），成為史上收益最多季度。美國媒體《Fox 5 News》報道，愈來愈多消費者放心在疫情期間進入賭場，線上和體育博彩亦收入持續增長，美國的賭場今年盈利有望打破2019年436.5億美元紀錄，登頂成史上收益最佳的一年。

在今年7至9月期間，美國非印地安人經營的賭場獲利138.9億美元（約1.08萬億港元）。美國賭場在今年頭3個季度中，收益近390億美元（約3,042億港元），超過去年全年總收入，更較2019年前3季收入高18%。

擁有賭場的25個美國州分中，10個州的季收入創新高，其中拉斯維加斯（Las Vegas）的賭城大道（Las Vegas Strip）亦創下20.6億美元（約160.7億港元）﹑歷史新高收益。

數據顯示，老虎機和賭桌遊戲依然佔據主要收入來源，收益逾120億美元（約936億港元），線上博彩收入創9.386億美元（約73.07億港元）記錄。由於夏季體育賽事有限，體育博彩收入第3季度為2021年新低，僅8.865億美元（約69億港元）。今年頭3季體育和線上博彩總收入為53.6億美元（約420億港元），按年增長逾2倍。

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AGA主席米勒（Bill Miller）表示，行業已連續2季打破收益記錄，並形容是令人難以置信的成就。AGA表示，創紀錄部分原因受惠於旅遊業穩步回升，第3季度多達920萬名旅客到訪拉斯維加，按季增長近1成。

美國新澤西州（New Jersey）斯托克頓大學（Stockton University）Lloyd Levenson Institute研究所所長Jane Bokunewicz表示，隨更多防疫措施解除，民眾因疫情而壓抑的博彩需求大大協助行業復甦。

她指線上賭博在疫情大流行期間的爆炸性增長吸引新一批消費者，引發更多新顧客在解封後到訪賭場及享受真人博彩經驗。Bokunewicz更稱，賭場營銷和會員制計劃或促成部分賭場新顧客。

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責任編輯：李俊儀