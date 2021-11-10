【Good Food,Good Mood@iM網欄】天台上不只酒吧 SKYE靚景餐廳

上月友人相約晚膳，地點是位於銅鑼灣柏寧酒店27樓的SKYE，我們各人的即時反應是：「咦，乜唔係酒吧嚟嘅咩？」，證明SKYE的天台酒吧形象深入民心。經過一番介紹，原來天台上別有洞天，除了廣為人知的露天酒吧外，還有一間由英籍總廚 Lee Adams 掌舵，主打當代法國料理的室內餐廳。到達後，第一時間望下餐牌：六道菜晚餐每位HK$1,180，八道菜只售HK$1,480，不貴，至於值唔值，試過便知！

餐前小點是鱒魚子蟹肉撻，「小點」的尺寸一點也不小，蟹肉份量相當慷慨，以鮮甜清新的味道為晚宴揭開序幕。

第一道菜是法國Gillardeau生蠔，以Hendricks氈酒沙冰、青瓜及意大利香醋提鮮，上桌時在乾冰上灑水溢出輕煙，本以為純粹為製造仙氣，怎料空氣中頓時彌漫幽幽玫瑰花香，視覺、嗅覺、味覺俱全，也因廚師的心思和細微之處的驚喜而對往後的菜式更加期待。

接著是鴨肝，份量以tasting menu的標準來說的確頗大，但對foie gras迷的我來說，剛好！鴨肝醬上鋪上可可脆片，為菜式增添了一點泥土的芬芳和香脆口感，頂部幾粒提子甜道超高，以濃縮雞湯作為dressing，配襯數顆甜酒珍珠，味道balance。

再來是薄切生紅蝦肉，廚師充分利用整隻紅蝦，用剩餘的蝦頭及蝦殼來製作鮮美的蝦油，再以Espelette辣椒粉帶來輕微辣味，配上脆薯波，日本海膽及清香檸檬粉末，味道層次豐富。

今晚海鮮菜式居多，北海道帶子底部墊著古麥（spelt）意大利飯，以小龍蝦及龍蝦製作湯汁，再以少許椰子及Salty Fingers（一款南非的多肉植物）點綴，最後刨上時令白松露，矜貴度滿分！

加拿大龍蝦兩食，一半用雲呢拿牛油浸煮，另一半用來製作天婦羅；配菜有清甜幼滑的胡桃南瓜蓉、用紫菜牛油煮過的嫩葉生菜、貝殼海鮮濃汁，以及用龍蝦膏製成的粉末，又是一道充分利用整隻龍蝦，食得唔好嘥的菜式。

素聞西方國家不好雞翼，Chef Lee卻打破傳統，以雞翼入饌；這道油封雞中翼配羊肚菌已去骨，啖啖肉，肉質嫩滑無比，更因時令白松露當季而為我們刨上幾片，證明若加點心思，平民食材也可以登上法國菜的大雅之堂。

主菜是澳洲KIWAMI 9+和牛西冷；廚師用鴨油蓋著牛肉進行45天的熟成以便鎖住肉汁，在烹煮時亦保留了一點鴨油，令焦糖化的過程更為極致。肉味濃厚的和牛配搭微酸的希臘卡拉瑪塔橄欖、在酒店頂層花園自家種植的時令蔬菜及小蘿蔔，非常滿足。

最後來到34% Anëo白朱古力法國魚子醬千層酥，據說Chef Lee用了三個月來構思這道甜品，魚子醬的鹹鮮有效中和白朱古力的甜味，鬆脆的千層酥夾著輕軟的白朱古力慕絲、榛子果仁及檸檬雪葩，一啖滿足鹹、甜、酸三種味覺享受。

去返首段那條問題，究竟抵唔抵食呢？我真心覺得不錯，吃的除了是毫不吝惜的食材，還有Chef Lee那份心機與心意；聽聞他正籌備推出朱古力特色菜單，朱古力迷萬勿錯過！

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