【新冠疫情】新西蘭被列入中風險指明地區 港府收緊當地入境檢疫要求

港府今日（10日）宣佈，下周三起會將新西蘭列入為中風險指明地區，政府將會收緊當地到港人士的檢疫要求。相關調整將會由十一月十七日凌晨零時起生效。而因應政府收緊新西蘭到港人士的檢疫要求，代表由下周三起，沒有任何海外地區被列明為低風險的C組地區，屆時所有海外地區抵港人士須最少接受14天檢疫。

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港府表示，因應新西蘭政府採取『與病毒共存』政策，而當地2019冠狀病毒病確診個案一直不斷增加，因應輸入個案的風險上升，因此政府決定採取即時行動，收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求。

在現時防疫政策下，已完成新冠疫苗接種的人士只要在抵港當日或之前14日曾逗留中風險B組指明地區，就必須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受四次檢測，並於其後七天自行監察，以及於抵港第16、19天接受強制檢測。至於未完成疫苗接種的相關香港居民則須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受六次檢測。而未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。

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責任編輯：鄭日棱