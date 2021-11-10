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Wetland Seasons Bay第二期首輪即日沽清　加推147伙　開放式折實432萬起

股樓投資 16:39 2021/11/10

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由新地發展的Wetland Seasons Bay第二期昨天（9日）進行首輪銷售136伙，銷情暢旺，全數單位於即日獲認購。發展商隨即加推新一張價單，折實價由432.13萬元起。

新一張價單涉及147伙，涵蓋開放式至四房戶型，價單定價由523.8萬至1,516.65萬元不等，價單呎價則由15,876至21,212元。以最高折扣17.5%計，整批折實售價由最平432.13萬至1251.23萬元，折實呎價13,098元至17,500元。

發展商同時上載新一份銷售安排，定於本周六（13日）發售172伙，當中164伙以價單形式推出，另外8伙則招標發售。以價單形式推出的164伙單位，折實售價由432.13萬至1,251.23萬元，折實呎價介乎13,098元至17,500元。

Wetland Seasons Bay第二期兩房示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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