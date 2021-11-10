【美股焦點】Tesla股價連跌兩日　Elon Musk身家縮水3900億

Tesla（TSLA）股價連續兩日大跌，在周二（9日）錄得14 個月以來最大單日跌幅，市值蒸發1990億美元（約1.5萬億），拖累行政總裁馬斯克（Elon Musk）的身家在本周縮水500億美元（約3,900億港元）。

上周六（6日），馬斯克在網上發起投票，詢問網民是否應該出售其10%的Tesla股份。結果引來350萬人參與，當中有57.9%贊成賣出股份。加上，在上周包括馬斯克弟弟在內的一些董事會成員大量拋售股票。引來投資對該股票估值的憂慮。

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特斯拉周二收市跌11.99%，報1,023.50美元。

Elon Musk於今年一月首次超越亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）成為全球首富。雖然經歷過去兩日的「縮水」，但其身家仍領先約830億美元（約646,5億港元）。

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責任編輯：黃苑筠