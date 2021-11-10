【中國經濟】高盛預測：明年中國GDP增長4.8%　「共同富裕」繼續指導投資主題

▲ 高盛預計明年中國宏觀政策將有所放鬆以支持增長

高盛發表2022年中國展望報告，預計明年宏觀政策將有所放鬆以支持增長，但房地產市場的緊縮措施將繼續存在。因此，預測2022年實際GDP將增長4.8%，並預計2022至25年的年均增長率僅為4.5%，遠低於市場預期。

高盛指共同富裕重塑中國增長，薦10隻港股，詳見【下一頁」

高盛表示，中國發生住房驅動的金融危機可能性很低，但認為房地產市場正處於多年的放緩狀態。未來幾十年對住房的基本需求減弱，該行認為，政策制定者現在正在採取行動，為房地產去槓桿化，避免未來無序調整的風險。

該行指，樓市去槓桿如果處理好， 將消除中國經濟的主要風險並減少社會不平等，又認為 中國經濟正在進入一個新的「更慢但更有彈性」的體制，與「雙循環」、「共同富裕」、「跨周期調節」等政策框架一致。

投資對GDP增長貢獻下降

該行指，雖然「新基礎設施」和「綠色資本支出」預計未來幾年強勁增長，但目前規模太小，無法填補房地產投資放緩留下的空白。此外，傳統基建投資不可能大幅反彈，因去槓桿化也適用於地方政府。因此，預計投資對GDP增長的貢獻將下降。

基於即將舉行的北京冬季奧運會和中共二十大，儘管疫苗接種率很高，且醫療狀況有所改善，預計中國政府仍將實行「零感染」的抗疫政策，意味明年家庭消費將繼續但逐步復甦。而2022年中國出口可能會進一步增長，但速度不會像今年那麼快。

展望2022年，該行指，儘管宏觀仍將充滿挑戰，但在新的監管制度下進行投資，預計「共同富裕」願景將繼續 指導經濟增長方向和投資主題。

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記者：區嘉俊