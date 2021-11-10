哈里護愛妻梅根 批「Megxit」屬厭女字眼

哈里王子與夫人梅根去年宣布退出英國王室掀起風波，坊間參考「Brexit」（脫歐）一字創作出「Megxit」，形容哈里梅根的決定。哈里出席一場有關網絡假資訊的活動時再次保護梅根，形容「Megxit」是厭惡女性的字眼。

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哈里（Prince Harry）周二（9日）出席由美國雜誌《Wired》舉辦、一場關於虛假資訊的活動，期間批評「Megxit」一詞是反映網絡及媒體仇恨的例子。

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哈里表示「Megxit」是一個厭惡女性的字眼（misogynistic term），由喜愛在網絡發表言論觸怒他人的網民創作。然後專報王室新聞的記者就會放大「Megxit」，使這個字持續於主流媒體渲染。

社交媒體分析服務平台Bot Sentinel上月發布一項研究，顯示Twitter上有70%針對哈里和梅根（Meghan Markle）的仇恨内容及不實訊息，都是來自83個Twitter帳戶。

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哈里周二也有提到這項研究，他表示最讓人不安的是，有不少英國記者與這83個帳戶互動及放大不實信息，將謊言當作事實來反覆報導。

哈里稱不實信息為全球人道主義危機（global humanitarian crisis）。他再次提及母親戴安娜王妃被狗仔隊追訪時車禍身亡一事，表示他因媒體的不良風氣而年少喪母，立定決心不可讓子女面對同樣的經歷。

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責任編輯：鄭錦玲