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【網絡經濟】研究報告：2025年東南亞網絡經濟規模將翻倍至3630億美元 印尼成地區最大數碼經濟體

環球政經 16:29 2021/11/10

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據外電報導，Google、Temasek Holdings與Bain & Company聯合發布的一份研究報告表示，預計到2025年東南亞地區經蓬勃發展後，其網絡經濟規模將增長一倍，至3630億美元，遠超先前預計的3000億美元。

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有關報告顯示，電商、旅遊、媒體、交通和食品正推動東南亞地區的數碼經濟增長，並預計2021年綫上支出將增長49%，達到1740億美元。報告又指，自疫情開始以來，東南亞地區已新增了6000萬個網絡使用者，而增長最快的是泰國和菲律賓。

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該研究亦指，直到2025年，東南亞地區的網上購物預計能達到2340億美元，遠高於先前所估計的1720億美元，佔該地區3630億美元數碼商品交易總額（GMV）的64%。另外，印尼成東南亞地區最大的數碼經濟體，到2025年，印尼的綫上消費預計也將增長一倍，升至1460億美元。報告又顯示，單單2021年上半年，印尼的風險投資交易超過了過去四年的全年總和。

 

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責任編輯：羅浩濂

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