【買樓理財】港島情意結　3年前買北角納米樓　現「舉白旗」帳蝕70萬

雖然港島區住宅供應少，但要看物業類型，絕非一定保值，舉例說，近期北角納米樓再錄蝕讓，業主持貨3年，帳面蝕70萬元。中原地產林龍南說，尚譽高層E室，實用面積198平方呎，開放式間隔，可望海景，剛以500萬元易手，實用呎價25,253元。

林龍南續說，買家屬用家，鍾情物業樓齡新，加上看好附近皇都戲院大廈的重建發展潛力。資料顯示，原業主於2018年6月以570萬元買入單位，持貨3年，現帳面蝕70萬元，物業期內貶值12%。

值得留意的是，政府放寛首置按保的樓價上限後，樓價800萬元以下的樓盤，可承造九成按揭，令買家有更多選擇，不用再只買納米樓，市場亦因此看淡納米盤前景。事實上，近期屢見納米盤業主要蝕讓。

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