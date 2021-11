【路透分析】馬斯克在Twitter問「應否出售Tesla股份？」　惹納稅問題

上星期六馬斯克(Elon Musk)在推特(Twitter)問粉絲,自己應否出售一成特斯拉TSLA.O股票,更表示之所以提出這個問題,是因為「最近很多人將未實現獲利作為一種避稅手段」("much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance.")。

據路透分析所指,有稅務和企業薪酬專家認為,就在民主黨打擊避稅漏洞,並試圖對超級富豪加稅之前,馬斯克透過出售股票,從而節省數十億美元的稅款。報道指出,馬斯克或會將出售股份的時間,安排在收到近110億美元稅單之時。

截至週一收盤,他所持有的特斯拉股票期權,價值為266億美元,他若行使這些期權,就會收到110億美元的稅單。馬斯克的期權將於明年8月到期,他曾表示自己手頭沒有很多現金,因自己的身家與在特斯拉17%的持股關係「密切」。他可以用特斯拉股票抵押來舉債,以支付期權的稅收。

報道提到,馬斯克將不得不為股票帶來的巨額收益支付全額所得稅,但他可以出售其中一部分,而不需要支付額外的資本利得稅。

現時民主黨議員已經提出了15%的最低企業稅,作為總統拜登對社會和氣候支出計劃的一部分,政策將不允許這種稅務減免,而如果馬斯克再無舉動,特斯拉就有可能失去這種好處。

