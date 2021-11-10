  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (三) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【路透分析】馬斯克在Twitter問「應否出售Tesla股份？」　惹納稅問題

環球政經 16:43 2021/11/10

分享：

上星期六馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）問粉絲，自己應否出售一成特斯拉TSLA.O股票，更表示之所以提出這個問題，是因為「最近很多人將未實現獲利作為一種避稅手段」（"much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance."）。

【電動車】Elon Musk弟弟拋售Tesla股票 套現近1.1億美元 【見下頁

據路透分析所指，有稅務和企業薪酬專家認為，就在民主黨打擊避稅漏洞，並試圖對超級富豪加稅之前，馬斯克透過出售股票，從而節省數十億美元的稅款。報道指出，馬斯克或會將出售股份的時間，安排在收到近110億美元稅單之時。

截至週一收盤，他所持有的特斯拉股票期權，價值為266億美元，他若行使這些期權，就會收到110億美元的稅單。馬斯克的期權將於明年8月到期，他曾表示自己手頭沒有很多現金，因自己的身家與在特斯拉17%的持股關係「密切」。他可以用特斯拉股票抵押來舉債，以支付期權的稅收。

【政府工略】警務處招聘二級特別攝影員 頂薪逾3.8萬元 負責拍攝罪案現場及鑑證等照片 【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

報道提到，馬斯克將不得不為股票帶來的巨額收益支付全額所得稅，但他可以出售其中一部分，而不需要支付額外的資本利得稅。

現時民主黨議員已經提出了15%的最低企業稅，作為總統拜登對社會和氣候支出計劃的一部分，政策將不允許這種稅務減免，而如果馬斯克再無舉動，特斯拉就有可能失去這種好處。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

美國民主黨 稅務 富豪 期權 經濟 拜登 股票 馬斯克 Tesla Twitter

上一篇文章

【新冠疫情】新西蘭被列入中風險指明地區 港府收緊當地入境檢疫要求

下一篇文章

Wetland Seasons Bay第二期首輪即日沽清　加推147伙　開放式折實432萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
【通訊程式】Signal 宣布放棄開源 引私隱憂慮
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
男朋友要求先置業後結婚 叫女朋友先付一成首期 惟單位沒有女方名字
【理財熱話】探險隊芬蘭尋寶34年 稱「世界最大寶藏」有望曝光 價值逾1575億港元
【理財熱話】探險隊芬蘭尋寶34年 稱「世界最大寶藏」有望曝光 價值逾1575億港元
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【有相睇】愉景新城低層三房連靚裝　業主趕移民但拒減價　堅持叫價1080萬
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
【理財熱話】32歲內地女畢業九年購2個單位 人工9成儲起 月花$2000 拒絕所有社交應酬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款