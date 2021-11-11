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【樓市熱話】月租酒店被安排住海景房 包水電煤上網 疫情下抵過租樓？

理財智慧 09:00 2021/11/11

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在疫情沒完沒了的情況之下，本港很多酒店各出奇招吸引本地客，除了staycation，不少酒店轉推月租房間，近日有網民於網上討論區發文，指有朋友由去年開始住在月租酒店，有一次安排住在海景房間，令人羨慕。

樓主想深一層，覺得月租酒店的價錢與租樓價錢差不多，不如租酒店居住，因此詢問有沒有朋友可以分享住在月租酒店的經驗。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】＄7350租珺瓏灣223呎連露台 「抵過住劏房！」  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認同樓主的看法，覺得月租酒店的價錢更優惠，起碼不用付水電煤費用、上網費用，以及提供健身室使用。另有人附和道，住酒店的好處是不用付錢買傢俬，而且每天有酒店人員幫忙打掃。

另外，有人不認同樓主的看法，覺得酒店房間不通風， 房間的地氈很骯髒，而且房間的儲物空間很少，若果使用廚房有很多規則，所以租樓好處多於月租酒店。

 

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責任編輯：陳頌潔

樓價 Staycation 疫情 酒店

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