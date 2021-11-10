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【領展業績】王國龍：領展已留意物流倉庫一段時間　未來續在中港澳星日物色潛在併購機會

股市 16:03 2021/11/10

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領展王國龍指，消費券帶動租戶銷售額增長，近月明顯多了人出外消費，停車場使用量亦有增長

領展 （00823） 以逾58億元收購本港兩幢停車場及倉庫物業，行政總裁王國龍表示，領展已留意物流倉庫一段時間，加上東莞及佛山兩個物流物業75%股權，反映集團正積極優化資產組合，未來會繼續在香港、內地、澳洲、新加坡及日本物色潛在併購機會，強調現時借貸比率仍然健康。

領展58億收購兩項香港汽車服務中心物業【下一頁】

王國龍稱，本港兩幢物業都是售後租回，租約長，而且每年有指定加租比率，可提供長線的租金收入。領展主席聶雅倫補充，香港是中國其中一個一線城市，而且競爭力很高，未來會繼續在香港留意併購機會。

領展上半財年業績詳細睇【下一頁】

對於本港零售市道，王國龍指，消費券帶動租戶銷售額增長，近月明顯多了人出外消費，停車場使用量亦有增長，香港物業的出租率提升至歷史新高，過去6個月逾300個新舖及食肆開幕。

他續稱，部分租客營生意有非常好的增長，部分營業額已反彈至2019年水平，但部分仍受到疫情影響，因此會繼向受影響租客提供支持，過去半年部分租客租加有上調，部分則有下調，故整體續租租金調整率約3.4%。

相關文章：【領展823】消費券刺激領展8月租戶銷售提速　高盛：現價股息率吸引籲買

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港股 傳統經濟股 領展房產基金（00823） 電子消費券 王國龍 收購 銷售 香港物業 香港 零售

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