【儲蓄習慣】調查：港人儲蓄能力進一步下降　每月平均儲6600元

香港存款保障委員會今日（10日）公布香港人儲蓄「安全感」指標調查結果， 調查顯示在疫情持續及經濟不明朗的挑戰下，香港人的儲蓄能力進一步下降，亦較難訂立穩定的儲蓄目標及計劃；市民每月平均儲蓄金額為6,600港元，比去年的7,000港元減少6%，連續兩年下跌。

調查結果中，多項反映香港人儲蓄能力及習慣的數據，是調查自2018年推出以來所錄得的最低，包括有62%訪者表示有儲蓄習慣，較去年下跌5個百分點；而有儲蓄習慣的受訪者每人每月的平均儲蓄金額為6600元，較2020年的7000元減少6%，連續兩年下跌，但每月的儲蓄中位數仍維持在5000元。

49萬元獲足夠安全感

另外，今年只有20%有儲蓄習慣的受訪者表示有定下儲蓄目標，較去年的38%大幅下跌18個百分點。存保會指， 數據或反映受疫情影響接近兩年，不但考驗香港人的儲蓄能力，更令他們難以作出持續、穩定的儲蓄規劃。

在今年的調查中，港人就自己目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為53.2分，略低於去年的54.8分，但仍有74%受訪者給予50分或以上的分數。同時，受訪者平均認為擁有約49萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬元相若。

丈夫儲蓄比例一般較多

另外，78%受訪的已婚人士表示有儲蓄的習慣，較整體數字高出16個百分點，他們每人每月平均的儲蓄金額約為8600元，亦比一般市民高出約三成。他們的儲蓄安全感評分達54.7分，惟他們認為擁有約67萬元的儲蓄才能獲得足夠「安全感」。

調查又發現，夫婦二人中，丈夫的儲蓄比例一般較多，當中6成半受訪者表示丈夫儲蓄的比例佔一半或以上，約4分1受訪者更指丈夫儲蓄佔7成或以上。而37%受訪者表示共同儲蓄主要由妻子負責管理，由丈夫管理或由雙方一起管理的比例則各佔22%，顯示女性在管理家庭儲蓄的重要性不容忽視。

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