【筍工推介】警務處請靶場一級工人 月薪1.4萬至1.7萬 負責保養靶場設施和保管靶場設備

香港警務處請靶場一級工人，月薪14,620元至17,870元，需修畢小六，或具備同等教育程度，主要負責保養靶場設施和保管靶場設備。職位每周的淨工作時數為45小時，不包括用膳時間，而且可能需穿着制服，輪班、不定時工作，以及在惡劣天氣下工作，如在緊急情況、颱風或其他天災下執行職務，而一級工人需視乎需要，接受調職安排，以填補其他決策局或部門內同一職系的職位空缺，並執行不同種類的職務。另外，職位會按公務員試用條款受聘三年，而通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有意者請於11月18日前申請。

詳情如下：

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申請手續：申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請表格，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；及﹙二﹚工作經驗的證明文件副本，須於2021年11月18日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期及/或遞交證明文件的日期。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2021年11月25日或之前把所需的證明文件副本以郵寄方式送達至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請表格如逾期遞交、或資料不全、或並非使用指定表格，或以傳真或電郵方式遞交，或没有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在上述日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請概不受理。

申請人如獲選參加技能測試/面試，通常會在截止申請日期後約10至14個星期內接獲通知。如遇到申請眾多等情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加技能測試/面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組

查詢電話：28603693

截止申請日期(日/月/年)：18/11/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂