【中小企趨勢】三行業最受中小企青睞　港人打不死精神有助本地經濟向好？

▲ 有指，時下最多從事創科、寵物和健康行業的中小企和初創。（資料圖片）

踏入後疫時代，中小企和初創公司的行業趨勢情況，以及經營時又遇到什麽難題？翟氏有限法律責任合夥律師行執行合夥人翟文禮表示，時下最多從事創科、寵物和健康行業的中小企和初創，並向他尋求法律意見和服務。

他更指，尤以創科近年已接獲過百間企業的生意。他認為，與各行業近年尤為疫下愈來愈多使用科技營商有關。並稱，上述三個行業的客戶，佔整體超過一半。

▲ 翟氏有限法律責任合夥律師行執行合夥人翟文禮指，舉辦中小企活動，希望助業界發展。（程志遠攝）

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然而，翟文禮直言：「一對手無人教如何做大盤生意」，正是中小企和初創面對的難題，加上他們缺乏人脈等資源。他便藉律師行經常接觸不同層面的商業客戶之便，舉辦相關活動，製造各行業接觸的機會。因為他相信，香港市場成熟，雖然本地正受疫情和政治環境轉變而漸有影響，但港人最獨特的「打不死」精神，會帶動本地經濟和前景，更有向好的潛力。

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該律師行聯同香港經濟師學會，於今日（10日）舉辦香港中小企「疫後出發」論壇2021。場內分時段舉辦「中小企急症室」和「疫後出發論壇」，讓在港經營的初創和具多年經驗的中小企，向約200間參與者分享營商心得。

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記者：馬意文