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【ET講股通】＿保歷加啟示（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:08 2021/11/10

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港股V型反彈，恒生指數早段最多跌332點，低見24481點，午後突然發力上衝掉頭上升，現升逾140點，試返25000點關。港股走勢如何？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

歡迎到本節目留言區即時交流

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3103583

*****

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現難能可貴，早市一度跌逾300點，午市反覆回升，恒指全日收報24996點，升183點，大市總成交1,362億元。蒙牛 （02319） 跌5.2%至46.3元，加上內險股受壓，拖累恒指早市表現。科技、內房股推升大市，騰訊 （00700） 升4.2%至483.6元，華潤置地 （01109） 升8.8%至31.55元。

早市下跌，主要受累眾多不利因素：一、內房股壞消息不斷，遭投資者要求提前還債的花樣年 （01777） ，股價一度暴瀉近8成，收市跌幅收窄至37%；二、野村下調中國經濟增長預測，料最壞時刻未過，第4季增長僅3%；三、經濟數據欠佳，美國PPI按年勁升8.6%，中國PPI報13.5%創26年高，反映全球通脹壓力持續向上。

潛力股留意惠理  突破頸綫追入

午市戲劇性倒升，主要受惠：一、內媒傳出高盛正在購入內房公司債券，另有報道指今年以來國際投資者不斷增持中國股債，消息帶動內房股氣氛改善；二、早前累積跌幅大的股份反彈，如今日收市後放榜的騰訊，淡友趕在放榜前平倉；三、恒指考驗保歷加通道底部後獲支持。

港股先跌後升，成交增加，短綫望上試保歷加通道中軸，惟整體續在保歷加通道下半部爭持。緊盯騰訊業績及今晚美國CPI。

潛力股可留意惠理 （00806） ，股價升2.9%至4.25元。該股今年業績料倒退，惟歷史股息率有6厘。技術走勢現小雙底利好型態，大成交突破後，完成後抽再上衝，走勢轉強。若突破頸綫4.3元或4.5元，可博上衝5.3至5.4元，止蝕用4.3元或4.1元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰錦欣生殖、森松國際、碧桂園服務、恒大汽車、中海外、海底撈︰立即觀看

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*****

*重溫今日《石Sir午市閒談》- 石Sir推介中芯 （00981） *【按此-附Time code】

*重溫今日《ET開市直擊》-盈立陳偉聰為你分析內房前景*

 

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